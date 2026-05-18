Стимул для триумфов: Хоркина о снятии ограничений с российских гимнастов

Хоркина уверена, что флаг и гимн приведут гимнастов России к новым победам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

По словам олимпийской чемпионки, выступление под флагом и гимном дает ощущение гордости.

Международная федерация гимнастики (FIG) сняла все ограничения с российских спортсменов и разрешила им выступать под национальным флагом и гимном, что, по мнению Светланы Хоркиной, станет мощнейшим стимулом для новых триумфов. Об этом двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала в интервью 5-tv.ru.

«Во-первых, это прекрасно. Во-вторых, есть стремление пройти отбор на чемпионат Европы, <…> пройти отбор на чемпионат мира и добраться до Олимпийских игр. Это полный сценарий того, как мы жили и будем жить в спокойном климате, когда побеждали сильные и талантливые спортсмены», — заявила Хоркина.

Она подчеркнула, что возвращение национальной символики придаст атлетам колоссальную энергию.

«Когда ты выступаешь под своим гимном и флагом, это беспрецедентное ощущение гордости», — добавила спортсменка.

Решение FIG распространяется на все дисциплины: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Анна Павлова также отметила позитивный эффект от снятия ограничений. По ее словам, отсутствие полной зрительской поддержки и прохладное отношение зарубежных коллег давили на спортсменов, мешая показывать максимум.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российских борцов также допустили на международные турниры с гимном и флагом.

