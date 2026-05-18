В центре Москвы перекроют дороги с 21 по 23 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты и следить за обновлениями в навигаторах, чтобы избежать заторов.

В Москве на несколько дней ограничат движение транспорта из-за проведения полумарафона «ЗаБег. РФ». Перекрытия затронут центральные улицы, набережные и участок Садового кольца. Водителям стоит заранее продумывать маршруты объезда. Об этом сообщил mos.ru.

Основные ограничения будут действовать 23 мая — в день проведения забега. Однако часть перекрытий введут уже с 21 мая.

Так, с 00:01 21 мая до 06:00 24 мая полностью закроют проезд по площади Васильевский Спуск на участке от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Кроме того, с 20:00 22 мая до 06:00 24 мая движение перекроют по Москворецкой улице — от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Какие улицы перекроют 23 мая

С 05:00 до 21:00 движение будет закрыто по Большому Москворецкому мосту, а также по улице Варварке — от Старой площади до моста и от Ильинки до Варварки.

С 08:00 до 14:30 перекроют Малый Москворецкий мост на участке от Лубочного переулка до Кадашевской набережной.

Также ограничения затронут:

улицу Большая Ордынка — от Кадашевской набережной до Житной улицы;

улицу Большая Полянка — от Погорельского переулка до Житной улицы;

Житную улицу — от Пятницкой до Мытной;

Мытную улицу — в направлении Житной от улицы Коровий Вал.

Ограничения на этих участках будут действовать примерно до 15:30.

Ограничения на Садовом кольце

С 08:00 до 16:00 23 мая движение ограничат на участке Садового кольца от дома 20 на Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре.

Также перекроют:

дублер внешней стороны Новинского бульвара от Нового Арбата до Смоленской площади;

съезды с Остоженки в сторону Зубовского бульвара.

При этом движение на некоторых участках планируют открывать поэтапно.

Кроме того, с 08:00 22 мая до 05:00 23 мая на Большом Москворецком мосту закроют пять полос движения. Для автомобилей оставят только по одной полосе в каждом направлении.

Какие набережные попадут под ограничения

С 09:00 до 13:30 23 мая движение закроют сразу на нескольких набережных:

Смоленской;

Ростовской;

Саввинской;

Новодевичьей;

Фрунзенской.

Также ограничения введут на Пречистенской и Кремлевской набережных, а движение по Москворецкой набережной закроют до вечера.

Где изменят схему движения

С 00:01 до 15:00 23 мая в центре столицы временно организуют двустороннее движение на нескольких переулках в районе Замоскворечья. Изменения коснутся Кадашевских переулков, 1-го Казачьего и Большого Толмачевского переулка.

Кроме того, на внутренней стороне Садового кольца у дома 32/75 на Валовой улице организуют правый поворот на Пятницкую улицу.

Что еще важно знать водителям

На всех участках, где вводятся ограничения, с 00:01 23 мая и до окончания полумарафона будет запрещена парковка.

Власти Москвы рекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты и следить за обновлениями в навигаторах, чтобы избежать заторов в центре города.

Полумарафон «ЗаБег. РФ» ежегодно проходит сразу в нескольких городах страны и собирает тысячи участников. В Москве трасса традиционно проходит через центральные улицы и набережные столицы.

