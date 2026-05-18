Песков раскрыл состав делегации Путина для поездки в Китай

Путина в Китае будут сопровождать вице-премьеры, министры и главы компаний

В состав официальной делегации, которая будет сопровождать президента России Владимира Путина в КНР, войдут вице-премьеры, ряд министров и руководители крупных компаний. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У меня нет под рукой общего списка тех, кто будет сопровождать Путина в официальной делегации, но могу лишь сказать, что это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители компаний — государственных компаний и частных компаний, которые работают в Китае», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва развивает с Пекином самостоятельные и многоплановые отношения. Обе стороны характеризуют их как привилегированное особое стратегическое партнерство.

О самом визите, который пройдет 19 и 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, в Кремле объявили 16 мая. Поездка приурочена к 25-летию подписания основополагающего для двусторонних связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Песков также заявил, что от поездки у Кремля самые серьезные ожидания.





«Помимо основной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог в области образования», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, любой контакт лидеров придает новый импульс расширению связей, а в рамках года сотрудничества в сфере образования этот импульс коснется культуры, медицины и других областей.

