Компания Starbucks зарегистрировала логотип в России

Весной 2022 года фирма приостановила свою деятельность на территории нашей страны.

Американская компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде логотипа. Об этом сообщило ТАСС.

«Товарный знак зарегистрирован по трем классам международной классификации товаров и услуг, в которые входят разные виды кофе, закуски, администрирование программы лояльности потребителей, услуги розничного и интернет-магазина по продаже продуктов питания, напитков, сосудов для питья, а также приготовление напитков и пищи для употребления на месте и для получения через службу доставки», — говорится в материале агентства.

Защита прав на этот товарный знак на территории России будет действительна до мая 2034 года.

Компания Starbucks ранее уже работала в нашей стране, но приостановила свою деятельность весной 2022 года после начала специальной военной операции.

Кроме этой фирмы, тогда из России ушел еще целый ряд иностранных компаний. Однако в последние время многие из них вновь регистрируются в Роспатенте. Например, ранее 5-tv.ru писал о том, что два бренда зарегистрировал южнокорейский автогигант Hyundai Motor Company. По документам разрешен выпуск легковых и грузовых автомобилей.

