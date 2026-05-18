География расширяется: в Индонезии выявили три случая хантавируса

Фото: Reuters/Dado Ruvic

В стране уже были смертельные случаи из-за данной инфекции.

Власти Индонезии сообщили о выявлении трех случаев заражения хантавирусом в Джакарте. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства заражения и круг контактов заболевших. Об этом сообщила глава столичного управления здравоохранения Ани Руспитавати.

«По последним данным по хантавирусу в Джакарте, на данный момент у нас выявлены три подтвержденных случая, в то время как шесть подозрительных случаев остаются под наблюдением», — заявила она.

На фоне выявления новых случаев власти Индонезии усилили санитарный контроль. Дополнительные меры ввели в международном аэропорту Сукарно-Хатта, где для прибывающих пассажиров организовали обязательное заполнение медицинских деклараций, температурный контроль и визуальный осмотр.

По данным индонезийских властей, хантавирус не считается новой инфекцией для страны. С 2024 по 2026 год на территории Индонезии зарегистрировали 23 случая заражения, три из которых закончились летальным исходом.

Что такое хантавирус

Хантавирус — это группа вирусов, переносчиками которых чаще всего являются грызуны, в том числе крысы и мыши. Человек может заразиться при контакте с их выделениями — мочой, слюной или пометом.

Инфекция также способна передаваться через загрязненную пыль, которую человек вдыхает при уборке помещений, складов или хозяйственных построек.

Что произошло на круизном лайнере

Хантавирус привлек внимание в начале мая, когда вспышка инфекции произошла на голландском круизном судне MV Hondius, которое следовало из Южной Америки. На борту находились около 150 пассажиров и членов экипажа из более чем 20 стран.

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание подтвердили как минимум у восьми человек, еще несколько случаев признали вероятными. Жертвами инфекции стали три человека.

Какие симптомы вызывает заболевание

Первые симптомы хантавирусной инфекции напоминают обычную простуду или грипп. У заболевших могут появиться:

высокая температура;

головная боль;

слабость;

боли в мышцах и спине;

тошнота.

В тяжелых случаях вирус способен поражать легкие и почки. Одним из самых опасных осложнений считается хантавирусный легочный синдром, который может привести к дыхательной недостаточности.

Некоторые формы заболевания сопровождаются геморрагической лихорадкой.

Есть ли риск эпидемии хантавируса

Специалисты отмечают, что риск массового распространения инфекции остается относительно низким. В большинстве случаев заражение происходит именно через контакт с грызунами, а не между людьми.

Тем не менее санитарные службы усиливают контроль в районах, где были выявлены заболевшие. Медики также рекомендуют соблюдать осторожность при уборке мест, где могут находиться крысы или мыши.

Почему хантавирус вызывает опасения

Хотя хантавирус известен ученым давно, специфического универсального лечения от него не существует. Основная помощь пациентам направлена на поддержание работы органов и борьбу с осложнениями.

Специалисты напоминают, что важнейшей мерой профилактики остается санитарный контроль и сокращение контактов с грызунами.

