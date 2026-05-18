Без шаблонов: как сэкономить на свадьбе, не жертвуя праздником

Сэкономить на свадьбе поможет выбор даты не в разгар сезона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сократить расходы на торжество можно без ущерба для атмосферы, если заранее определить приоритеты.

Свадьба давно перестала быть праздником на один день. Для многих пар торжество превращается в серьезную финансовую нагрузку: аренда площадки, банкет, фотограф, платье, декор и ведущий могут обойтись в миллионы рублей.

Однако организовать красивую свадьбу можно и без огромных затрат. В первую очередь стоит отказаться от навязанных шаблонов и заранее определить, что действительно важно для молодоженов. Советы по экономии средств представили в материале 5-tv.ru.

Выбрать правильную дату

Одним из главных способов сократить расходы считается выбор даты не в разгар сезона. Летом и в «красивые» даты цены на площадки, фотографов и декораторов резко возрастают.

Осенью, зимой или в будние дни многие подрядчики готовы делать скидки. Иногда разница в стоимости может достигать сотен тысяч рублей.

Не приглашать гостей «для галочки»

Большая часть свадебного бюджета обычно уходит на банкет. Поэтому стоит трезво оценить список гостей.

Нередко молодожены зовут дальних родственников, коллег или знакомых только из чувства обязательства. В результате количество гостей растет, а атмосфера становится менее уютной.

Камерный формат свадьбы в последние годы становится все популярнее. Это помогает не только сократить расходы, но и провести праздник в кругу действительно близких людей.

Сэкономить на свадебном декоре

Дорогие цветочные композиции и сложные фотозоны на свадьбе часто становятся одной из самых затратных статей бюджета. При этом гости обычно запоминают атмосферу праздника, а не количество декораций.

Часть оформления можно сделать самостоятельно или использовать минималистичный стиль. Кроме того, некоторые элементы декора выгоднее брать в аренду.

Не переплачивать за наряды на свадьбу

Нет смысла покупать платье и костюм в первых попавшихся свадебных салонах. Иногда аналогичные модели в обычных магазинах или маркетплейсах стоят значительно дешевле.

Еще один популярный способ экономии — аренда наряда. Особенно это касается платьев, которые после свадьбы зачастую больше не используются.

Сравнивать предложения подрядчиков

Организаторы рекомендуют не соглашаться на первого же фотографа, ведущего или кондитера. Перед выбором лучше изучить несколько вариантов, посмотреть реальные отзывы и заранее обсудить все дополнительные расходы.

Иногда услуги начинающих специалистов обходятся заметно дешевле, а качество работы при этом практически не отличается.

Отказаться от ненужных традиций

Лимузины, голуби, фейерверки и многочасовые конкурсы постепенно уходят в прошлое. Многие пары предпочитают вкладывать деньги не в эффектные, но бесполезные детали, а в комфорт гостей или свадебное путешествие.

На чем экономить не стоит

Однако не нужно чрезмерно сокращать расходы на еду, безопасность площадки и работу фотографа. Именно эти детали чаще всего влияют на впечатления от праздника спустя годы.

Кроме того, важно заранее составить подробный бюджет и оставить резерв на непредвиденные траты. Они возникают почти на любой свадьбе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.