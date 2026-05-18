Фигурант дела о квартире Ларисы Долиной намерен добиться смягчения наказания

По словам защиты, мужчина был втянут в мошенническую схему не по своей воле.

Один из фигурантов уголовного дела о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной — Андрей Основа — планирует добиваться смягчения наказания. Осужденный рассчитывает заменить колонию общего режима на исправительные или принудительные работы. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил адвокат мужчины Асим Алыев.

«Мой подзащитный не захотел, чтобы я подавал кассационную жалобу, хотя я ее уже подготовил. Все дело в том, что он рассчитывает добиться изменения наказания — с отбывания в колонии общего режима на исправительные либо принудительные работы», — пояснил юрист.

Что известно о роли Андрея Основы

Как утверждает защита, Андрей Основа оказался вовлечен в историю после оформления банковской карты на свое имя.

По словам адвоката, в марте 2024 года мужчине предложили оформить карту за вознаграждение. Тогда уголовной ответственности за подобные действия еще не предусматривалось.

Адвокат заявил, что его подзащитного убедили: карта нужна для операций, связанных с криптовалютой и трейдингом.

«В начале апреля были произведены три трансакции со счета потерпевшей Ларисы Долиной на банковский счет, которым мой подзащитный фактически не пользовался. Кто использовал эту банковскую карту, мы знаем лишь со слов его знакомого. Предполагаем, что это он или кто-то из его сообщников», — отметил Алыев.

Что известно о скандале с квартирой Долиной

История с квартирой Ларисы Долиной началась с мошеннической схемы, жертвой которой стала певица.

По данным следствия, злоумышленники связались с артисткой и убедили ее, что она должна срочно «обезопасить» свои активы. Под психологическим давлением певица перевела крупную сумму денег и согласилась продать элитную квартиру в Хамовниках.

Недвижимость была реализована значительно ниже рыночной стоимости. После завершения сделки деньги, по версии следствия, ушли на счета мошенников.

Почему возник скандал с новым владельцем

После продажи квартиры ситуация получила новое развитие. Недвижимость перешла к покупательнице Полине Лурье.

Однако Лариса Долина отказалась покидать квартиру и настаивала, что сделка была совершена под влиянием мошенников. В итоге конфликт перерос в судебные разбирательства.

Певица пыталась добиться признания сделки недействительной. В СМИ активно обсуждали вопрос о том, может ли покупатель считаться добросовестным приобретателем, если недвижимость была продана в рамках мошеннической схемы.

История завершилась тем, что покупательница смогла отвоевать законно приобретенное жилье. Долина съехала с квартиры.

