Юлия Пересильд пообещала больше не комментировать СМИ свою личную жизнь

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса пообещала, что больше не будет отвечать на вопросы, касающиеся семьи.

Заслуженную артистку России Юлию Пересильд разозли журналисты статьями о старшей дочери Анне. Гневное обращение к представителям прессы актриса выложила на своей странице в социальных сетях.

«Дорогие уважаемые журналисты (особенно некоторые из вас), вы честно достали перевирать слова, вам сказанные, понимаю, что из всего хочется сделать „желтуху“ и „перчик“. Но не настолько же. Кто там бросил школу? Кто ушел из девятого класса? Что вы несете? Бороться с вашим бредом бессмысленно, взывать к совести тем более», — написала Пересильд.

Кроме того, актриса пообещала, что больше не будет как-либо комментировать свою личную жизнь и отвечать на вопросы о семье. Так как она уверена, что журналисты из любой полученной информации хотят сделать «скандал».

Старшая дочь артистки, Анна Пересильд, ранее поделилась в соцсетях, что не хочет оставаться в школе до 11 класса. Свое решение она аргументировала тем, что чувствует себя намного взрослее сверстников, и в образовательном учреждении ей просто некомфортно.

Знаменитая мама артистки поддержала решение наследницы, но предупредила, что дочери все предстоит упорно учиться, но уже с репетиторами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский музыкальный продюсер Сергей Дворцов допустил тайную помолвку Анны Пересильд и певца Вани Дмитриенко. Девушка спровоцировала слухи о помолвке, выйдя на сцену с кольцом на безымянном пальце.

