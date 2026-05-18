Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара

Синоптики предупредили, что температура в столице резко уйдет далеко выше климатической нормы.

На этой неделе в Москву придет по-настоящему летняя жара. По прогнозам синоптиков, уже к четвергу и пятнице воздух в столице может прогреться почти до плюс 30 градусов.

О резком потеплении 5-tv.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, жаркая погода задержится в Москве и Подмосковье практически до конца рабочей недели.

В начале недели дневная температура будет держаться в пределах плюс 26-29 градусов, а ближе к выходным приблизится к отметке плюс 30. Ночи также останутся необычно теплыми для мая — столбики термометров покажут около плюс 16-18 градусов.

Синоптик отметила, что к концу недели температура окажется выше климатической нормы примерно на 7–8 градусов. При этом изменения в погоде жители столицы почувствуют уже во второй половине пятницы, когда в регион начнет поступать более прохладный воздух с запада.

В ночь на субботу в Москве ожидаются дожди. В выходные погода станет менее устойчивой: прогнозируются кратковременные осадки и постепенное снижение температуры.

Днем в субботу воздух прогреется до плюс 21-26 градусов, а ночью ожидается от плюс 13-18 градусов.

«Даже при этих значениях температура воздуха останется выше климатической нормы почти на четыре градуса», — отметила Позднякова.

