Нашествие акул в Египте: из-за нападений хищников начали гибнуть туристы

Фото: www.globallookpress.com/moodboard/Peter Pinnock

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Власти не приняли сообщение отдыхающих об опасности всерьез.

За последнюю неделю на курортах Египта зарегистрировано несколько нападений акул на туристов. В результате атак погибли три человека, еще один пострадал. Власти закрыли пляжи на значительном участке побережья, создана специальная комиссия для расследования и отлова хищников.

В материале 5-tv.ru рассказали все, что нужно знать о нашествии акул в Египте.

Двойная трагедия в Хургаде

Первое ЧП произошло в районе Сахль-Хашиш в Хургаде. В начале мая 68-летняя гражданка Австрии и женщина из Румынии стали жертвами хищников.

Тело румынки нашли на соседнем рифе. По данным СМИ, она числилась пропавшей без вести два дня. Власти объявили, что атаки произошли с разницей в несколько часов.

По данным властей, атаки произошли в 600 метрах друг от друга. Тело румынской туристки было обнаружено на соседнем рифе спустя два дня. По предварительной версии, в обоих случаях могла действовать одна тигровая акула.

Муж погибшей австрийки, гражданин Египта, был свидетелем трагедии.

Реакция спецслужб Египта и свидетельства очевидцев

За 15 минут до первого нападения туристы заметили в лагуне акулу длиной 1,5–2 метра и сообщили спасателям. По словам очевидцев из России и Европы, сотрудники службы безопасности не приняли сообщение всерьез. Они заявили, что в Сахль‑Хашиш акул никогда не было.

«Куда смотрели египетские власти? Если бы они закрыли побережье после первого инцидента, румынка могла бы выжить», — цитирует очевидца Daily Mail.

Ответ властей Египта

Однако сейчас связи с происшествиями:

закрыты пляжи в радиусе 75 км — от Сафаги до Эль‑Гуны;

введен полный запрет на купание, дайвинг и выход на пирсы;

создана специальная комиссия по расследованию и отлову акулы;

губернатор распорядился изъять хищника из акватории.

Нападение в Марса‑Алам

После двойного нападения, 10 мая, в 20 километрах к северу от Марса‑Алам было обнаружено тело туриста из Чехии. По информации властей, мужчина заплыл за буйки, нарушив зону безопасности.

На том же участке произошло еще одно нападение акулы в Египте, в результате которого пострадал иностранец. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Участок побережья был закрыт на два дня для проведения расследования.

Мнение экспертов

Океанологи объясняют рост числа нападений в Египте следующими факторами:

Сезон размножения. В Красном море он длится с середины апреля до конца июля. В этот период акулы подходят ближе к берегу курортов Египта — на мелководье для спаривания и откладки яиц.

Сокращение кормовой базы. Перелов рыбы и загрязнение воды вынуждают акул искать пропитание в туристических зонах Египта.

Ошибки идентификации. Эксперты отмечают, что акулы могут нападать не целенаправленно, а из‑за ошибки восприятия или защиты территории.

Меры безопасности

После серии инцидентов власти Египта активизировали усилия по контролю за ситуацией на побережье. Министр охраны окружающей среды Ясмин Фуад лично распорядилась сформировать комитеты для расследования причин поведения хищников и повысить уровень готовности в заповедных зонах Красного моря.

На курортах Египта ужесточили правила безопасности. Теперь в штате каждого отеля должен быть квалифицированный спасатель, а вдоль берега организовано дежурство моторных лодок.

Всем туристам настоятельно рекомендуют соблюдать запреты на купание и быть предельно внимательными в воде, так как с середины апреля до конца июля у акул в Красном море продолжается сезон размножения. Это повышает риски их приближения к берегу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.