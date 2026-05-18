Мышцы против тревоги: ученые связали спортзал и защиту от депрессии

Исследователи выяснили, что силовые тренировки способны менять работу мозга и повышать психологическую устойчивость.

Ученые обнаружили связь между силовыми тренировками и снижением риска депрессии. Как сообщил научный журнал Psypost, регулярные занятия в спортзале могут положительно влиять не только на физическое состояние, но и на психику человека.

Исследователи пришли к выводу, что у людей с более развитой мышечной силой гиппокамп находится в лучшем состоянии. Это область мозга, отвечающая за память, мышление и способность справляться со стрессом.

По мнению специалистов, физически сильные люди чаще сохраняют активность, легче переносят эмоциональные нагрузки и в целом оказываются более устойчивыми с биологической точки зрения.

Во время исследования ученые заметили существенную разницу между участниками с низким и высоким уровнем физической подготовки. Риск развития депрессивных состояний у них отличался примерно на 42%.

Авторы работы считают, что регулярные силовые тренировки помогают мозгу эффективнее адаптироваться к тревоге, стрессу и жизненным кризисам, постепенно повышая психологическую устойчивость человека.

