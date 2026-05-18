Российских гимнастов допустили к международным стартам с флагом и гимном

Решение исполкома World Gymnastics касается всех пяти дисциплин.

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение допустить российских гимнастов до международных соревнований с национальным флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

Заседание прошло 17 мая в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Решение распространяется на все пять дисциплин, которые курирует ФГР: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров поприветствовал решение World Gymnastics, назвав его важным шагом к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов атлетов. Он поблагодарил главу организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта.

Первыми под российским флагом и с исполнением гимна выступят акробаты — на этапах Кубка мира в Болгарии (29–31 мая) и Азербайджане (5–7 и 19–21 июня). Аэробисты также примут участие в этапах в Азербайджане (5–7 июня) и Китае (27–29 июня), а затем в чемпионате мира в Испании (4–13 сентября).

Батутисты выступят на Кубке мира в Швейцарии (26–27 июня) и Португалии (4–5 июля). Художницы — на Кубке вызова в Румынии (26–28 июня), этапе Кубка мира в Милане (10–12 июля) и чемпионате мира в Германии (12–16 августа). Спортивные гимнасты — на чемпионате мира в Нидерландах (17–25 октября).

