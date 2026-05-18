Пришел поддержать отца: сын футболиста умер после падения ворот

В Бразилии отец привел ребенка на матч и его убило футбольными воротами

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Rodilei Morais

После игры дети выбежали на поле.

В Бразилии произошла трагедия на футбольном поле — 11-летний мальчик погиб после падения металлических ворот. Об инциденте сообщило издание Need To Know.

Ребенок регулярно приходил поддерживать отца на матчах, и игра 9 мая не стала исключением. После завершения встречи взрослые начали убирать спортивное оборудование, а дети остались играть на поле.

Предварительно, мальчик мог облокотиться или повиснуть на одной из переносных стоек ворот. Конструкция не была надежно закреплена, в результате чего она рухнула ему на голову. Ребенку сразу попытались оказать медицинскую помощь, однако полученные травмы оказались критическими.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, травмы оказались слишком серьезными», — говорится в сообщении.

Спустя примерно час после происшествия мальчик скончался. Обстоятельства трагедии выясняют местные правоохранительные органы.

