Производство упаковок дорожает из-за конфликта на Ближнем Востоке

Уже фиксируют рост издержек до 50%.

Ситуация на Ближнем Востоке может спровоцировать рост цен на рынке готового питания. Дорожающие нефтепродукты и логистические трудности повышают издержки производства бутылок и контейнеров. В мире уже фиксируют рост до 50%, пишут «Известия».

Эксперты считают, что моментального скачка цен в нашей стране не произойдет: компании связаны долгосрочными контрактами, а доля импорта незначительно превышает треть от внутреннего потребления.

Однако если ситуация не стабилизируется, уже во второй половине года потребители заметят удорожание упакованной продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала боевых действий на Ближнем Востоке государственный долг США вырос почти на 450 миллиардов долларов и достиг отметки свыше 39,2 триллионов долларов. На увеличение долга повлияли оборонные расходы на фоне противостояния с Ираном, выделение средств на военные операции, помощь Израилю и рост процентных платежей.

Экономист Ольга Гогаладзе заявила, что конфликт вокруг Ирана уже привел к росту цен на нефть и ускорению инфляции, что сделает обслуживание долга еще более обременительным. Однако затяжной конфликт запускает «охлаждение», но не приводит к паническому бегству инвесторов из американских активов.

Финансовый советник Алексей Родин подчеркнул, что рост госдолга США никак не повлияет на российскую экономику, так как Москва сейчас не осуществляет инвестиций в американские гособлигации. Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на возможное продолжение конфликта против Тегерана.

