Рекорд за 122 года: в Москве устраняют последствия сильного дождя с грозой

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ближайшие дни в столице ожидается до плюс 32 градусов.

Во власти непогоды оказалась российская столица. Коммунальщики Москвы разбираются с последствиями мощнейшего дождя с грозой, который прошел вечером. Всего за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков, побив предыдущий рекорд для мая, установленный еще 122 года назад.

На какое-то время тропический ливень парализовал движение на столичных дорогах.

Примерно такая же картина наблюдалась в Московской области. В Обнинске жители спасались от дождя, как могли. В Липецке также выпало нехарактерное количество осадков. А Тулу вдобавок накрыл крупный град.

А сразу за мощными дождями с градом и молниями в европейскую часть России придет аномальная жара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура в Москве поднимется до плюс 32 градусов. В Петербурге будет чуть прохладнее, но плюс 27 для Северной столицы в это время года — тоже выше нормы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.