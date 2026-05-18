На Сумском направлении у ряда боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявили хантавирус. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

«Киевский врач Ирина Семенова заявила, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус», — сказал собеседник агентства.

По словам медицинского работника, распространению хантавируса способствует, в том числе и антисанитария, которая есть на позициях ВСУ. Опорные пункты, как заметила Семенова, одолели грызуны — крысы и мыши.

Помимо этого, у большинства украинских боевиков иммунитет очень ослаблен. То есть они сильнее подвержены различным инфекциям.

Вспышку хантавируса на Украине фиксируют не только в рядах ВСУ. Так, неделю назад стало известно, что пограничники в Черниговской области несут регулярные потери из-за этого опасного вируса.

Хантавирус — передается человеку от грызунов через их экскременты, мочу или слюну. Болезнь может протекать в тяжелой форме, поражая легкие или почки, и в некоторых случаях заканчивается летально. Неправильная уборка помета, например, мышей может привести к заражению, поэтому при контакте с выделениями необходимо использовать перчатки и маску.

