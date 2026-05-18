Два человека погибли в результате землетрясения на юге Китая

За сутки в этом районе Поднебесной зафиксировали две волны сейсмологической активности.

Во время землетрясения на юге Китая погибли два человека. Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим от катаклизма.

Толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в городе Лючжоу, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Поднебесной.

«По состоянию на 8:14 утра (3:14 по московскому времени. — Прим. ред.) была подтверждена гибель двух человек, еще один числится пропавшим без вести в результате землетрясения магнитудой 5,2, произошедшего в ночь на понедельник», — проинформировало агентство.

За несколько часов до этого, в 19:21 по московскому времени, там же было зафиксировано подобное землетрясение. Очаг катаклизма залегал на глубине восьми километров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что землетрясение 17 мая произошло в восточной части Карибского моря. Толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы у островного государства Антигуа и Барбуды. Эпицентр находился в 57 километрах от побережья страны, а очаг располагался на глубине 69 километров.

Об угрозе цунами не объявлялось, и информация о жертвах не поступала.

