Хантавирус выявили у врача с отдаленного британского острова

Сейчас он находится в Лондоне.

У врача с британского острова Вознесения в Атлантическом океане обнаружили симптомы хантавируса. Об этом сообщает издание Independent.

«Медик с симптомами хантавируса с отдаленной британской заморской территории находится на лечении в лондонской больнице», — говорится в материале.

Издание также подчеркнуло, специалиста доставили в Лондон. Решение о его эвакуации было принято из-за того, что на самом острове отсутствует медицинское учреждение, которое занимается лечением инфекций.

Кроме того, газета пишет, что в 17 мая в Великобританию должны были вернуться девять человек из группы риска. По ее данным, у граждан отсутствуют симптомы хантавируса.

В апреле этого года хантавирус вспыхнул на круизном лайнере MV Hondius, который направлялся из Аргентины в Кабо-Верде. На его борту находились около 150 пассажиров. После того, как 10 мая корабль остановился в порту Тенерифе, специалисты объявили об эвакуации. В ВОЗ заявили, что трое пассажиров погибли в результате заражения вирусом.

Ранее 5-tv.ru писал, что хантавирус обнаружили у канадца, который был на борту судна. Он находится на самоизоляции.

