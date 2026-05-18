Все из детства: психолог объяснил, почему женщины выбирают «холодных» мужчин

Психолог Павел Решетов рассказал о распространенной проблеме: многие женщины, даже прилагая огромные усилия, не получают тепла и благодарности в отношениях. Они пытаются «спасти» партнера от апатии, безденежья или зависимостей, но в ответ сталкиваются с равнодушием и холодом.

По словам специалиста, причина кроется в детстве: если родители были отстранены и замкнуты, то человек привыкает к такому типу отношений и выбирает похожих партнеров, даже если это не приносит счастья.

«Мы выбираем не того, кто сделает нас счастливыми, а того, кто нам знаком», — отметил Решетов в беседе с 5-tv.ru.

Он объяснил, что такие женщины часто не умеют принимать тепло и заботу, потому что с детства не получали их в достатке. В результате они попадают в ловушку: ждут от партнера того, чего он не может дать, и продолжают вкладываться в отношения, испытывая вину и усталость.

В конце концов у женщины появляется ощущение опустошенности и одиночества, чувство, что опускаются руки, и при этом сохраняется надежда, что когда-нибудь все изменится и партнер ее обязательно заметит.

«Самое интересное, здесь еще есть и гормональный аспект. Дело в том, что наше состояние очень часто зависит от гормонов. И вот это состояние, что нас спасут, нам помогут, нам немножко дали внимания, дает такой мощнейший выброс дофамина, и одновременно, когда нас бросают, и мы проживаем какое-то ощущение, есть выброс адреналина», — добавил эксперт.

Психолог уточнил, что эти два гормона лежат в основе спасательства. Однако, чего здесь явно не хватает, так это окситоцина, серотонина и эндорфинов — тех самых гормонов, которые формируют у человека чувство привязанности, безопасности и внутреннего спокойствия.

По словам Решетова, для человека, привыкшего к постоянному спасательству, состояние покоя и умиротворения часто кажется чужим и даже тревожным. Он настолько сросся с напряжением, что не представляет, как жить без эмоциональных качелей и драматических сценариев. В его жизни всегда есть место подвигу, но не остается пространства для тихой радости, нежной привязанности и простого счастья.

Изменить ситуацию можно только через осознание проблемы и работу над собой. Важно понять свои истинные потребности и научиться выбирать «теплых» партнеров, которые способны дать любовь и поддержку. Однако для этого часто требуется помощь специалиста, чтобы проработать детские травмы.

В итоге, по мнению Решетова, стоит учиться строить новые, здоровые отношения, где нет эмоциональных качелей и манипуляций, а есть взаимная забота и уважение. Это путь к настоящему счастью и внутреннему покою.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, зачастую женщины сталкиваются с оскорблениями со стороны мужчин. Психолог Анастасия Суфиева связала такое поведение с детской травмой, когда мама была холодной и равнодушной, либо отсутствовала, либо в семье воспитание происходило через критику, унижения или даже насилие. В итоге вырастает мужчина, обозленный на женщин.

Такие недолюбленные в детстве мужчины превращают женщину в набор стереотипов — они не видят ее как равного собеседника. Кроме того, в некоторых кругах за счет таких оскорблений закрепляются паттерны унижения как часть мужского поведения.

