Россия поможет Уганде в борьбе с лихорадкой Эбола

Россия направит в Уганду специалистов для проведения эпидемиологического расследования на фоне вспышки лихорадки Эбола в африканской стране. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что Минздрав Уганды получит созданные и применяемые в России тесты для выявления лихорадки Эбола и другую материально-техническую помощь.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что совместная деятельность с угандийскими партнерами позволила увеличить научный, лабораторный и кадровый потенциал этой страны. В 2024 году Кампала получила мобильную противоэпидемиологическую лабораторию для проведения диагностик опасных болезней.

«Силами научных организаций ведомства было обучено более 80 угандийских специалистов по вопросам мониторинга возбудителей инфекций, дезинфектологии, лабораторной диагностики инфекционных болезней и обеспечения биологической безопасности», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию лихорадки Эбола в африканских странах международной чрезвычайной ситуацией.

