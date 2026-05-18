Судьба народов: в Крыму вспоминают жертв депортации 1944 года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

Традиции татар на полуострове начали возрождать только после воссоединения с Россией.

В Крыму сегодня вспоминают трагические события прошлого, которые изменили судьбы тысяч людей. В 1944 году с полуострова массово высылали крымских татар и представителей других народов, населявших Крым. Это стало одной из самых тяжелых страниц истории. За право вернуться крымские татары боролись десятилетия.

Лишь после воссоединения Крыма с Россией началось возрождение их традиций и восстановление исторической справедливости. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин расскажет об этом.

Соборную мечеть в Симферополе верующие считают одним из главных украшений Крыма. Высотные минареты, большой зал с крымскотатарскими орнаментами. Активно строить все это начали только, когда регион снова стал частью России.

«Это мечта, которую мы носили — не только мусульмане Крыма, а все народы, все конфессии Крыма, наверное примерно 25 лет. И постоянно ставили подножки, не давали осуществить эту мечту», — рассказал заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Раим Гафаров.

Осуществить мечту верующих не давали украинские власти. Во времена Незалежной на полуострове не было построено ни одной мечети. Это была целенаправленная политика по уничтожению целого народа — крымских татар, третьего по численности, который киевский режим даже народом не считал.

«Украина, в которой я жил, — это период геноцида интеллекта, национальных традиций, идентичности крымско-татарского народа. Стравливание», — заявил депутат Государственного совета Республики Крым Ибраим Ширин.

Геноцид со стороны Киева проявлялся как по отношению к религии, так и к языку. Крымско-татарский Украина не признавала — он исчез отовсюду: из учебников, детских садов и в первую очередь из школ. Ситуация кардинально изменилась в 2014 году.

Этот урок в школе Симферополя преподают для детей сразу на двух языках. Занятия на крымско-татарском с первого класса — дети изучают предметы и культуру. Язык коренного народа Крыма теперь является государственным наравне с русским.

«У нас проводится олимпиада по крымско-татарскому языку, в плане культуры — крымско-татарские танцы, песни, стихи», — рассказала ученица школы № 44 имени Героя России Алиме Абденановой Алиме Аметова.

А еще имя школе присвоено в честь крымской татарки, легендарной советской разведчицы, Героя России посмертно Алиме Абденановой. Образовательное учреждение — бывший долгострой — тоже возвели с поддержкой России.

«Это следствие взвешенной, оригинальной государственной национальной политики РФ, которая работает по формуле „единство в многообразии“. Очень много делается для поддержки языков, для поддержки идентичности каждого народа», — отметил ректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Чингиз Якубов.

Для поддержки крымских татар, вернувшихся из депортации, на полуострове строят жилые дома, выделяют квартиры. Зира Измайлова недавно отпраздновала новоселье.

«Получила, в хорошем районе, рядом с дочерью», — рассказала жительница Симферополя Зира Измайлова.

В украинский период людям отказывали в выдаче гектаров под разными предлогами.

«Приходишь на работу — не берут: прописки нет, землю не дает. Нет у тебя никаких документов. А в 1990-е какая толпа сюда поехала?»— рассказал житель Симферополя Энвер Усинов.

Все это теперь в прошлом и во многом благодаря судьбоносному документу — указу президента о реабилитации народов, пострадавших от депортации. Крымские татары смогли не только восстановить свои права, но и почувствовать себя по-настоящему дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.