«Полюбил тебя навечно»: Алексей Воробьев о самой главной строчке новой песни

Кому посвящена лирическая композиция? И при чем тут романтические сообщения?

Певец Алексей Воробьев признался, что песня «Горячий лед», вышедшая месяц назад, целиком и полностью посвящена его любимой супруге Аиде Гарифуллиной. Об этом он рассказал специально для 5-tv.ru после эфира на утреннем шоу «Первая смена» на «Ретро FM».

«Каждая строчка посвящена именно ей и какому-то моему личному признанию чему-то, что хотелось бы сказать лично моей любимой женщине», — сказал Воробьев.

По словам артиста, самая важная строчка в его песне — та, которую он изначально написал на карточке и отправил вместе с цветами жене. Заканчивалось то сообщение трогательной фразой: «Я обещал лишь навсегда, полюбил тебя навечно».

Эта строчка не просто вошла в новую композицию артиста, а стала для него источником вдохновения. Всего за одну ночь Алексей полностью написал песню, в которой, как и задумал изначально, выразил все самые важные и нежные слова своей любимой. В композиции также слышен голос Аиды — оперной певицы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 15 апреля оперная певица Аида Гарифуллина и артист Алексей Воробьев отпраздновали первую годовщину совместной жизни.

Девушка опубликовала в своем блоге поздравление и подарок супруга к дате — роскошное кольцо с огромным розовым бриллиантом.

