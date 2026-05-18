Сосиски по 22 рубля за килограмм: как устроен рынок просроченных продуктов

В интернете нашли десятки объявлений о продаже испорченных товаров по заниженным ценам.

В России раскрыли крупную мошенническую схему с просроченными продуктами. Причем действуют аферисты как напрямую — через продавцов небольших магазинов, так и через интернет.

Куда на самом деле попадает испорченная еда и кто на этом зарабатывает — разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Вздутые консервные банки, прокисшее молоко и мясо не первой свежести. Ежедневно каждый из продуктовых магазинов убирает с полок десятки килограммов просроченной продукции. Такое, очевидно, только утилизировать. Но очень часто до полигонов доезжает не все.

«Просрочка оптом, некондиция и брак, дешево», — такими объявлениями интернет просто кишит. Предложения уж больно выгодные, вот, например, в одном из тематических каналов предлагают приобрести сосиски: 22 рубля за килограмм, лот — 65 тонн. Продавец заботливо сообщает, что «с ними все хорошо».

А вот уже на другом сайте находим похожие объявления с овощами, гелями для стирки и детскими подгузниками. Тоже оптом, и тоже просроченными. В телефонном разговоре с продавцом представляемся покупателями без опыта, некая «Агнес Мяснова» даже подсказывает нам, что с этим товаром можно сделать.

«Тут я уже не буду говорить. Кто-то занимается перебивкой, кто-то реализует как просрок с дисконтом. Вариантов реализации этого товара очень много», — сообщил продавец.

«Перебивка» — судя по разговору, переклеивание срока годности. Сотни других подобных объявлений, похожих друг на друга, встречаются в интернете, но с припиской: «на корм животным». Оказывается, что этот товар нужно забирать регулярно из магазинов, в том числе сетевых.

Кроме того, нужно заключить договор и получить некую доверенность, просто так «просрочку» нам отдавать никто не будет.

На первый взгляд может даже показаться, что все довольно прозрачно, но по закону продавать товары с вышедшим сроком годности категорически запрещено. В действительности все это — часть одной большой схемы, где наш собеседник оказывается лишь представителем компании-«посредника», которая формально должна заниматься утилизацией отходов.

«Однако утилизацией они не занимаются. Они предлагают другим лицам, недобросовестным предпринимателям, которые имеют более мелкие магазины. И вот эти недобросовестные предприниматели получают доверенность от компании, которая должна утилизировать просрочку», — сказал адвокат, старший преподаватель Московского университета им. Грибоедова Алексей Аксенов.

Что делать с товаром дальше — решает уже сам покупатель, но есть подозрения, что уходит все это явно не на корм животным. И эту схему «Известиям» на условиях анонимности подтверждает инсайдер, бывший сотрудник продуктового магазина.

«Приезжают посредники, забирают за копейки просрочку, а потом она оседает на рынках или в интернете. Но все это делается по-тихому», — рассказал инсайдер, бывший сотрудник магазина продуктов.

А то, что должно уйти в утиль, отправляется дальше — на рынки и на полки более мелких магазинов.

«Свежим» называют товар, который уже давно нельзя употреблять в пищу. Продавец эту деталь не афиширует, видимо, надеясь на невнимательность покупателя. И так называемой «просрочки» практически на каждом прилавке — вагон и тележка, причем не маленькая. А география проблемы затрагивает всю страну.

Продукты с истекшим сроком годности могут попадать и в мелкие закусочные, где их перерабатывают, и вновь в супермаркеты в отдел «полуфабрикаты». Но даже внушительные штрафы никого не пугают, ведь прибыль в этом бизнесе «с душком» все перекрывает. Тем более, как известно, деньги не пахнут.

