Фото, видео: www.globallookpress.com/Florian Gaertner/Photothek Media Lab

Министр обороны ФРГ подписал соглашение о совместном производстве дальнобойных дронов с Украиной.

Немецкие автогиганты активно переходят на выполнение оборонных заказов. По данным Bild, в этот процесс уже вовлечены крупнейшие производители, включая Mercedes-Benz. Речь идет о серийных поставках армейских внедорожников и грузовиков.

Особый спрос — на военные версии модели G-класс, известные в бундесвере как изделие «Вольф». Также министерство обороны Франции заказало семь тысяч армейских грузовиков «Зетрос». Крупные заказы — в том числе для нужд армии Литвы — получила еще одна немецкая компания — Daimler Truck.

И это еще раз подтверждает, что Германия — главный инициатор европейской милитаризации. Подробнее в материале корреспондента «Известий» Александра Якименко.

Немецкий министр обороны установил своеобразный рекорд. Впервые его визит на Украину длился так долго. После официальной части в Киеве — двухдневная экскурсия, как заявлено, к самой линии столкновений. Где-то в бункере на фоне защитной сетки у него берут интервью. И слова, которые он произносит, могут повергнуть в шок любого хоть немного знающего историю.

«Я очень рад и горжусь своей страной и народом Германии, который так разумно относится к вопросам войны и военной сферы из-за нашей истории. Мы несем ответственность перед нынешними и будущими поколениями в вопросах безопасности и угроз, исходящих от России», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Именно угрозой, которая якобы исходила от Советского Союза, немцам объясняли необходимость нападения на СССР в июне 1941-го. То, что ситуация в немецкой политике стала сильно напоминать происходившее почти сто лет назад в самой Германии, признают все — от главы Христианских демократов Марка Зедера до председателя крайне правой «Альтернативы для Германии».

«Хочу сказать несколько слов о России. Мы, и я лично, считаем действия Украины в ходе войны высоким риском для безопасности, в том числе и для ФРГ. Нельзя тыкать медведя в глаз раскаленным железом, как в случае с атакой беспилотников вглубь России, и ожидать, что ничего не произойдет. Медведь в конце концов нанесет ответный удар», — сказала сопредседатель партии АдГ Алиса Вайдель.

Но Писториус призывы старательно игнорирует. Как раз на этой неделе он подписал соглашение о совместном немецко-украинском производстве дальнобойных беспилотников. Передать свои заводы под военные нужды — как это было в Германии до 1945-го года — сообщают крупнейшие автоконцерны: следом за Renault и Volkswagen об этом заговорил глава Mercedes.

Это дополнительно к тому потоку оружия и денег, который уже течет из Берлина в Киев. Писториус гордо рассказывает, что Германия с отрывом лидирует в списке доноров Украины. А его шеф — канцлер Мерц — прямо саботирует все усилия по мирному урегулированию и занимается антиамериканской пропагандой.

«Я бы сегодня не рекомендовал своим детям ехать в США учиться и работать. Просто потому, что там сформировался определенный общественный климат. На вопрос, чего могут достичь хорошо образованные молодые люди в Америке, еще недавно там отвечали совсем иначе. А сегодня у наиболее образованных в США большие трудности с поиском работы», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Трудности у Мерца возникли и в общении с премьером Словакии. Немецкий канцлер, как выяснили журналисты, требовал от Фицо не ехать в Москву на 9 мая и обещал устроить чуть ли не публичное разбирательство, но передумал и отменил собственный визит в Братиславу. Премьер Словакии возмущен даже не этим, а самой постановкой вопроса.

«Меня шокировало, когда мне передали, что он должен со мной говорить о моей поездке в Москву. Какое дело канцлеру Германии до того, ездил я в Москву или нет?» — сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

У простых немцев тоже много вопросов к канцлеру. Экономика страны стремительно разрушается, число банкротств растет, как и дефицит бюджета. Но урезать военные расходы и поток денег на Украину Мерц отказывается. В итоге его собственный рейтинг и популярность его партии уходят все ниже, а вот оппозиция в лице «Альтернативы для Германии» по новым соцопросам теперь уверенно лидирует по всей стране.

