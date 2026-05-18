Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Слаженная работа артиллерийских расчетов во взаимодействии с другими подразделениями наносит существенный урон противнику.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган-1М» 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками и точки снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие сорвали подвоз боеприпасов ВСУ, а также поразили пункт управления тяжелыми БПЛА и гексакоптерами.

Цели были выявлены в ходе воздушной разведки. После получения координат расчеты «Ураганов-1М» заняли огневые позиции и нанесли удар реактивными снарядами калибра 220 миллиметров.

Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись с помощью беспилотников, которые в режиме реального времени передавали данные на командный пункт артиллерии.

После выполнения огневой задачи расчеты оперативно сменили позиции, чтобы избежать ответного удара со стороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС