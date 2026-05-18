Подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск используют наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» для разминирования маршрутов, доставки штурмовых групп, эвакуации раненых и огневой поддержки в зоне специальной военной операции.

Комплексы помогают обеспечивать логистику на передовой и поддерживать продвижение подразделений на линии боевого соприкосновения. Также НРТК применяются для расчистки путей от взрывных устройств, которые ВСУ дистанционно устанавливают с помощью FPV-дронов.

Использование роботизированных комплексов позволяет снизить риски для личного состава и сохранить темп наступательных действий ВС РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

