Прокуратура Парижа заявила о новых жертвах преступлений Эпштейна

В прокуратуру Парижа поступили обращения от около десяти новых предполагаемых жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом французскому телеканалу RTL рассказала прокурор города Лора Беккуо.

«В парижскую прокуратуру обратились „около десяти“ новых предполагаемых жертв», — сообщила она.

По ее словам, общее число обратившихся достигло 20 человек. Беккуо также отметила, что некоторые пострадавшие находятся за пределами страны, с ними планируется организовать встречи, когда они смогут приехать в Париж.

Прокурор также подчеркнула, что правоохранительные органы тщательно проверяют показания обратившихся, чтобы провести анализ вещественных доказательств. Кроме того, ведется поиск возможных посредников финансиста во Франции.

Ранее 5-tv.ru писал, что сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл намерена заключить сделку с властями ради досрочного освобождения из тюрьмы. Светская львица может обладать компрометирующими данными о влиятельных и состоятельных мужчин, вовлеченных в деятельность сети финансиста. При этом ряд лиц боятся разоблачения своей причастности.

