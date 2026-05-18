«Не рвусь ни в какие в бани»: Матросов о счастье многодетного отца

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

Актер недавно стал отцом в пятый раз. Он признается, что очень любит детей и во всем помогает супруге.

Бывает ли многодетный отец счастлив? Звучит как будто из мира фантастики, но такое явление действительно существует. Например, актер Денис Матросов не представляет свою жизнь без семьи и предпочитает быть дома в кругу детей и любимой жены, нежели в каких-то банях и загулах. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«Вот у меня есть Ванька мой, Федька и Маша. Это мои дети, которых я вырастил и с которыми я с первых минут их жизни и по сегодняшний день. Я еще не успел это осознать, но я действительно многодетный отец», — радостно произнес актер.

Он отметил, что пока еще не успел вкусить всех привилегий многодетного отца, они как-то скрываются под бытовыми делами. При этом актер совершенно не стремится сбежать из дома — для него счастье быть в кругу детей и жены.

«Это счастье, никуда я не рвусь, не хочу я никакие бани, я хочу быть дома. С семьей. А потом, понимаете, какое счастье, когда Ваньке дали подержать мелкую Машеньку вот так вот на руки. У меня есть фотография — это просто потрясающе!» — поделился Матросов.

Актер вспомнил, как когда-то поддерживал жену во время родов: держал ее за руку, гладил, а потом перерезал пуповину.

