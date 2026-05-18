«Завещать еще рано»: Андреев о хитах «Иванушек»

Группа «Иванушки» уже 30 лет исполняет всеми любимые песни. Готовы ли артисты уйти на покой?

Завещать хиты группы «Иванушки International» еще рано. Такое мнение высказал участник легендарного трио Кирилл Андреев в интервью 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

Он отметил, что в прошлом году группа провела юбилейный концерт в честь своего 30-летия. И пока публика знает и любит их песни, «Иванушки» не уйдут со сцены.

«Завещать еще рано. У нас был трибьют в том году, поэтому еще пока рано говорить о представлении песен другими исполнителями. Просто они любимые, пока мы их поем, и слава богу», — сказал Андреев.

В 2025 году легендарная поп-группа «Иванушки International» организовала юбилейный концерт, который поразил размахом и обилием хитов.

Зрители услышали знаменитые «Тучи», которые в далеких 1990-х принесли коллективу настоящую известность. Поддержать «Иванушек» пришла группа «Фабрика». Вместе они спели знакомую всем «За горизонт». Звучали также яркие «Тополиный пух», «Зачем вы, девочки, любите белобрысых?» и другие полюбившиеся за десятилетия композиции.

Праздничная программа включала также специальные номера, подготовленные к юбилею. Главным сюрпризом шоу стал выход народниц с традиционными напевами, а настоящий фурор вызвала громадная печь на ходу, на которой сидели артисты.

