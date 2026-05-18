«Ненавижу спорт»: Лолита о ЗОЖ

Певица призналась, что не только не занимается физической культурой, но даже не может смотреть спортивные состязания по телевизору.

Певица Лолита Милявская призналась в своей нелюбви к спорту. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

По мнению артистки, спорт гробит здоровье, поэтому она на дух не переносит смотреть Олимпиады по телевизору и тем более им заниматься. При этом спортсмены, как утверждает Лолита, не понимают образа жизни знаменитостей, которые разъезжают по светским мероприятиям, недосыпают и питаются без режима.

«Мне плевать на спорт. Я не смотрю Олимпиады, меня тошнит от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье. Но их тошнит от того, как мы мотаемся по ночам, недоедаем, недосыпаем, и они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», — сказала исполнительница хита «На Титанике».

Лолита отметила, что спорт считает артистов легкотрудницами, а они, в свою очередь, уверены, что те занимаются крайне тяжелым увлечением, «гробом в этой жизни».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, заслуженному артисту России Сергею Пенкину тоже не занимается спортом — на это нет времени. По его словам, тренировки заменила сцена. Он также отказался от продуктов животного происхождения, чтобы поодерживать себя в хорошей физической форме.

