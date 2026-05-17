Тела мужчины и женщины нашли в московской квартире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На погибших зафиксированы следы насильственной смерти.

В Москве в квартире жилого дома на улице Корнейчука нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете (СК).

Как выяснили следователи и криминалисты, на погибших зафиксированы множественные телесные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Бутырского межрайонного следственного отдела, специалисты устанавливают все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Нижнем Тагиле 42-летнего мужчину обвиняют в похищении и изнасиловании знакомого из-за долга в 1500 рублей. По версии следствия, в октябре 2025 года он сильно избил потерпевшего, сломав ему ребра. Затем подсудимый силой затолкнул его в багажник автомобиля и вывез в безлюдное место, где незаконно удерживал.

Жертве удалось сбежать, когда похититель ненадолго отвлекся. Как стало известно, обвиняемый ранее неоднократно судим. Кроме того, совсем незадолго до похищения он вышел из тюрьмы после 14-летнего срока за убийство.

