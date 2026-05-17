«Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США
Фото: Reuters/Kylie Cooper
В противном случае американский лидер пригрозил полным уничтожением исламской республики.
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти как можно скорее согласиться на сделку с Вашингтоном. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети.
«Часики тикают для Ирана, им лучше начать двигаться быстро», — написал он в личном блоге.
В противном случае Трамп пригрозил исламской республике полным уничтожением.
«Иначе от них ничего не останется. Время имеет решающее значение», — заключил глава Белого дома.
История конфликта
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. Тегеран ответил атаками по Тель-Авиву и американским базам, а также временно перекрыл Ормузский пролив. После периода активных боев Трамп объявил о прекращении огня, однако позже установил морскую блокаду иранских портов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Белого года отверг инициативу Ирана по поэтапному завершению конфликта. Президент США назвал предложение Тегерана неприемлемым, заявив, что его не устраивают ключевые пункты документа.
