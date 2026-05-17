Секретные военные базы Израиля обнаружили на западе Ирака

Фото: © Getty Images/SOPA Images / Contributor

Один из объектов случайно нашел пастух.

Ирак более года был площадкой для размещения как минимум двух секретных израильских баз. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«По словам высокопоставленных иракских и региональных чиновников, Израиль использовал там базу для поддержки своих военных операций против регионального партнера Багдада — Ирана», — сказано в публикации.

По данным источников из службы безопасности, израильские военные объекты появились в Ираке под покровительством США. Вашингтон вынудил иракские власти отключить свои радары для защиты американских самолетов. Однако на самом деле это позволило Израилю незаметно разместить технику и личный состав на территории Ирака.

Засекреченный объект был обнаружен случайно. На базу наткнулся местный пастух, который ехал в ближайший город за продуктами. Мужчина сразу сообщил об этом в правоохранительные органы, но после этого за свидетелем началась охота. Военный вертолет преследовал его автомобиль и открыл огонь. В результате обстрела мужчина погиб.

