Скандал в суде: женщина родила ребенка, будучи прикованной наручниками к скамье

Произошедшее привело к резкой реакции правозащитных организаций.

В Нью-Йорке 33-летняя женщина была вынуждена рожать ребенка прямо на скамье подсудимых в зале суда Бруклина, находясь в наручниках после пребывания под стражей более суток. Об этом сообщило издание The Independent.

Инцидент произошел, когда Саманта Рандаццо в ожидании предъявления обвинений начала рожать в присутствии полиции, прокуроров и персонала суда. По заявлениям групп юридической помощи, роды проходили без надлежащей медицинской помощи, приватности и достоинства.

Группа общественных защитников утверждала, что некоторые из присутствовавших сотрудников якобы позволяли себе смешки и шутки в адрес роженицы, в то время как она находилась в «цепях» на виду у публики.

Ситуация вызвала волну негодования среди правозащитных организаций. В их совместном заявлении подчеркивается, что Рандаццо доставили на заседание через 30 часов после того, как ее выписали из больницы, несмотря на девятый месяц беременности.

Ее задержали по обвинению в незаконном проникновении и хранении наркотиков. Из-за наличия ордера на арест ей не выдали повестку в суд, а оставили под стражей для личной явки на предъявление обвинения.

Адвокат женщины Уинтон Шарп частично разошелся в оценке ситуации с правозащитниками, отметив, что офицеры суда среагировали быстро, а судья оперативно распорядился освободить помещение от посторонних.

Тем не менее общественные организации настаивают на немедленном и прозрачном расследовании действий полиции Нью-Йорка и судебной администрации. По их мнению, рождение ребенка в наручниках является «глубоким моральным провалом» и проявлением неоправданной жестокости системы в отношении беременных женщин. Правозащитники требуют пересмотреть протоколы обращения с задержанными, подчеркивая, что подобные инциденты в 2026 году недопустимы.

