Следователи выяснили, что стало причиной взрыва на АЗС в Пятигорске

Директор сети заправок уже задержан.

Причиной взрыва на автозаправке в Пятигорске стали разгерметизация рукава и использование газового оборудования, которое не соответствовало требованиям безопасности. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России по Ставропольскому краю.

Сразу после установления причин был задержан 38-летний директор сети автозаправок. В отношении него уже возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следствие намерено требовать, чтобы обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В офисы организации пришли полицейские, чтобы изъять документы для проверки. Кроме того, они намерены посетить все остальные заправки этой сети, чтобы предотвратить новые происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что взрыв на автозаправке в Пятигорске прогремел днем 16 мая. Из-за хлопка начался сильный пожар, охвативший тысячи квадратных метров. В результате происшествия пострадали шесть человек. Один из раненых до сих пор находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

