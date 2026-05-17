Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иногда достаточно изменить тон разговора, чтобы учебные провалы перестали казаться чем-то пугающим и разрушительным.

Оценки и экзаменационные неудачи нередко становятся для школьников источником сильного стресса. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала психолог Алена Евдокимова из Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы.

Специалист отметила, что переживание из-за плохих результатов во многом связано не с самими баллами, а с внутренними установками ребенка и реакцией окружающих.

«За эмоциональным восприятием плохой оценки часто скрывается страх разочаровать родителей и потерять их одобрение. Это усугубляется постоянным сравнением с более успешными сверстниками как в школе, так и дома», — пояснила психолог.

Евдокимова добавила, что также важную роль играет нехватка опыта ошибок. Если ребенок воспринимает промах как признак собственной несостоятельности, это подрывает уверенность, но если рассматривает его как способ увидеть пробелы и понять, над чем работать, то появляется мотивация двигаться дальше.

Чтобы снизить остроту таких ситуаций, взрослым важно менять привычный сценарий общения: вместо критики — спокойный диалог, вместо фиксации только на оценке — внимание к тому, сколько усилий было приложено, а вместо поверхностного осуждения — совместный анализ ошибок.

По словам Евдокимовой, такой подход помогает детям спокойнее относиться к неудачам, снижает уровень тревожности и постепенно формирует навык конструктивного разбора собственных промахов. В результате школьник начинает не избегать сложных задач, а активнее искать способы их решения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.