НХЛ сохранила запрет на ввоз Кубка Стэнли в Россию

Решение было принято в 2022 году. В этом году на трофей претендуют пять российских хоккеистов.

Российские хоккеисты вновь не смогут привезти Кубок Стэнли на родину, если завоюют его в нынешнем плей-офф. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли.

«В этом году такая политика не изменилась», — заявил он, отвечая на вопрос, по-прежнему ли НХЛ придерживается принятого в 2022 году решения не позволять игрокам из РФ доставлять главный трофей лиги на Родину.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на победу претендуют пять клубов, и в четырех из них выступают россияне.

«Колорадо» ведут в бой нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, ворота «Каролины» защищают Александр Никишин, Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков. В составе «Вегаса» на лед выходят Иван Барбашев и Павел Дорофеев, а за «Монреаль» — форвард Иван Демидов.

Пятый участник гонки, «Баффало», 17 мая сравнял счет в серии второго раунда с «Монреалем» (3:3), разгромив соперника со счетом 8:3. Решающий седьмой матч противостояния состоится в Баффало.

Последний раз Кубок Стэнли гостил в России в 2021 году — тогда чемпионская «Тампа» позволила Александру Волкову и Никите Кучерову привезти трофей в Москву, Михаилу Сергачеву — в Нижнекамск, а Андрею Василевскому — в Уфу.

