Путин назвал испытания ракеты «Сармат» большим событием в жизни страны
Фото: Минобороны РФ
Глава государства поздравил военных, ученых и многотысячную кооперацию оборонщиков с безусловным успехом.
Президент России Владимир Путин назвал прошедшее на текущей неделе испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» колоссальным прорывом в укреплении обороноспособности державы. Об этом сообщает информационная служба «Вести».
«Поздравляю Министерство обороны, всех работников <…> и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом», — приводит информационная служба слова российского лидера.
Об успешном проведении пуска президенту 12 мая доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее важным для страны и указал на гробовое молчание западных столиц в ответ на демонстрацию силы.
А вице-премьер Денис Мантуров 14 мая подчеркнул, что возможности нового оружия уже опережают зарубежные технологии.
