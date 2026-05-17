Чемодан с живым грузом: пара пыталась вывезти обезьян, спрятав их в одежде

Фото: www.globallookpress.com/hristian Ziegler / DanitaDelimo

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Контрабанда обернулась трагедией.

В Колумбии полиция задержала мужчину и женщину, которые пытались тайно вывезти трех живых обезьян за границу необычным и крайне жестоким способом. Инцидент произошел в аэропорту Рафаэля Нуньеса в городе Картахена. Об этом сообщил журнал People.

По данным правоохранителей, 27-летняя женщина и 26-летний мужчина собирались переправить животных в Доминиканскую Республику, спрятав их прямо под одеждой, а конкретнее в нижнем белье.

При досмотре выяснилось, что при себе у них было три примата: два белолицых капуцина и одна обезьяна-ревун. Как уточняют источники, два капуцина пережили попытку перевозки, а третье животное погибло — предположительно, задохнувшись во время контрабанды.

Власти заявили, что пара будет отвечать за незаконную эксплуатацию природных ресурсов и контрабанду животных. Генерал полиции Картахены Гельвер Йесид Пенья Араке резко осудил произошедшее.

«Эта практика является доказательством абсолютной жестокости и вопиющего нарушения прав животных <…> Животное умерло в условиях, которые мы можем описать только как бесчеловечные», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в национальном парке Кибале в Уганде ученые зафиксировали уникальное явление — многолетний кровавый конфликт между двумя группами шимпанзе, которые раньше были единой общиной. С 2018 года в столкновениях погибли по меньшей мере 28 особей, включая 19 детенышей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.