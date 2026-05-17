Вздутие и боли в животе: врачи предупредили о скрытых симптомах рака яичников

Опасное заболевание годами может маскироваться под обычные проблемы.

Рак яичников считается крайне опасным заболеванием из-за размытости его симптомов, которые многие пациентки ошибочно принимают за легкое недомогание. Об этом сообщила газета Daily Mail.

К признакам, требующим внимания, относятся постоянное чувство распирания в животе, нерегулярные кровотечения и быстрое насыщение во время еды. По данным специалистов из Имперского колледжа Лондона, заболеваемость растет преимущественно среди молодых женщин, что может быть связано с эпидемией ожирения и курением.

Ежегодно в Великобритании фиксируется около 7700 новых случаев этого недуга, при этом выживаемость в течение десяти лет после диагноза составляет всего 40%. Столь печальная статистика объясняется поздним обнаружением болезни, когда опухоль уже распространилась на соседние ткани.

Доктор Асия Маула подчеркивает, что в отличие от обычного дискомфорта, связанного с приемом пищи, онкологическое вздутие носит стойкий характер и продолжается большую часть времени. Иногда оно становится настолько выраженным, что живот заметно увеличивается, напоминая состояние беременности из-за скопления жидкости — асцита.

Особую осторожность стоит проявлять при появлении болей внизу живота, которые легко спутать с менструальными спазмами или проблемами с кишечником. Рак яичников часто маскируется под инфекции мочевыводящих путей или синдром раздраженного кишечника.

Специалисты рекомендуют обращаться к врачу, если возникают непривычные кровянистые выделения между циклами или учащается мочеиспускание из-за давления новообразования на мочевой пузырь.

Риск патологии значительно возрастает после 45 лет, однако использование комбинированных оральных контрацептивов и рождение детей способны несколько снизить вероятность развития этой формы рака. В настоящее время исследователи работают над созданием специальных тестов крови для ранней диагностики заболевания.

