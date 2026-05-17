Семнадцать секунд: Ронда Роузи уничтожила Джину Карано на турнире MVP

Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Обе спортсменки готовились к поединку более года.

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и бронзовый призер Олимпиады по дзюдо Ронда Роузи одержала досрочную победу над соотечественницей Джиной Карано на дебютном турнире промоушена Most Valuable Promotions (MVP) в Лос-Анджелесе.

Главный бой вечера завершился практически мгновенно — Роузи понадобилось всего 17 секунд, чтобы провести болевой прием на руку и заставить соперницу сдаться. Для 39-летней спортсменки это был первый поединок по правилам ММА с 2016 года. Карано, которой сейчас 44 года, не выходила в клетку и вовсе около 17 лет.

Не менее ярко выступил и бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну. Франко-камерунский боец нокаутировал бразильца Филипе Линса уже в стартовом раунде. Эта победа стала для Нганну 19-й в карьере при трех поражениях. После ухода из UFC спортсмен успел провести несколько боев в лиге PFL, а также попробовать себя в профессиональном боксе.

Еще одним заметным событием турнира стало поражение Нейта Диаса. Американец не смог продолжить бой с Майком Перри после второго раунда из-за травм, в результате чего судьи зафиксировали технический нокаут.

MMA Fighting со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Калифорния сообщила, что Роузи заработала за турнир 2,2 миллиона долларов. Нганну получил полтора миллиона долларов.

