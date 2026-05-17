Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дополнительно к крупным недоимкам правоохранительные органы намерены взыскать с блоге штраф.

Блогер Оксана Самойлова задолжала более четырех миллионов рублей Федеральной налоговой службе (ФНС) и Роскомнадзору за деятельность, связанную с распространением рекламных материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ФНС.

Согласно имеющимся данным, сумма претензий со стороны налоговой превышает 3,329 миллиона рублей, в то время как задолженность перед надзорным органом в сфере связи составляет более 714 тысяч рублей. Общая финансовая нагрузка предпринимательницы по этим статьям достигла отметки в 4,044 миллиона рублей.

Дополнительно к крупным недоимкам правоохранительные органы намерены взыскать с Самойловой штраф в размере 300 рублей. Данная санкция была наложена из-за нарушения установленных законом сроков предоставления необходимых сведений о деятельности индивидуального предпринимателя в структуры Фонда пенсионного и социального страхования.

Проблемы с контролирующими органами затронули и бизнес-активы знаменитости. Так, еще в сентябре 2024 года налоговые службы ограничили операции по счетам организации «Фэмели Фест», в которой блогер занимает пост руководителя и является учредителем. По информации аналитических сервисов, блокировка связана с отсутствием расчетов по налогу на доходы физлиц.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.