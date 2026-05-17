Путин: российско-китайское ЭКСПО отражает высокую динамику партнерства РФ и КНР

Масштабная выставка в КНР стала площадкой для эффективного взаимодействия бизнеса и власти.

Российско-китайское ЭКСПО служит наглядным подтверждением стремительного развития стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Пекином. Об этом сообщается в послании президента России Владимира Путина.

Обращение главы государства к гостям и организаторам мероприятия, проходящего в китайском Харбине, официально зачитал Юрий Трутнев, занимающий пост вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

Путин назвал ЭКСПО крупной международной площадкой, которая за последние годы стала важным инструментом для демонстрации результатов российско-китайского сотрудничества. По словам вице-премьера, глава государства также отметил, что мероприятие способствует открытому и предметному диалогу между бизнесом, представителями власти и региональными структурами двух стран.

По словам Владимира Путина, программа выставки в полной мере охватывает такие критически важные направления, как энергетический сектор, логистику, транспорт и развитие высоких технологий. Также внимание уделено аграрной отрасли, промышленной кооперации и гуманитарным обменам.

