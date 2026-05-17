Мошенники крадут деньги россиян, обещая возврат за коммуналку

Телефонные мошенники начали похищать деньги россиян, обещая возмещение за коммунальные услуги. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официальные документы МВД РФ.

Согласно материалам, с которыми ознакомились журналисты издания, сначала аферист звонит потенциальной жертве, представляясь сотрудником социальной защиты. Он утверждает якобы человеку положена выплата в счет возмещения коммунальных расходов. Однако, чтобы получить деньги, нужно встать в некую очередь, а для этого необходимо назвать свои данные. В результате мошенники получают всю информацию о «клиенте».

После этого дистанционные аферисты уже действуют по стандартной схеме. Человека, который ждет выплату, начинают атаковать липовые сотрудники правоохранительных органов. Они, в свою очередь, запугивают жертву, угрожая уголовным преследованием за якобы совершенный перевод денег на Украину. При этом «сотрудники полиции» утверждают, что можно все отменить, но для этого нужно перевести все средства на «безопасный счет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники взломали аккаунт Госуслуг россиянки и прописали в ее квартире 55 человек. С каждого из фиктивных «жильцов» преступники брали плату от шести с половиной до десяти тысяч рублей. Когда хозяйка жилплощади обнаружила незваных гостей, она обратилась в полицию. Правоохранители вышли на след предполагаемой подозреваемой и провели у нее обыск.

