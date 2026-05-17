В Мытищах двое мужчин погибли из-за обломков беспилотника
Силы ПВО отражают атаки дронов на Подмосковье с трех часов утра.
В результате падения фрагментов дрона ВСУ на строящееся здание в городском округе Мытищи погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом», — сообщил глава региона.
Он отметил, что части рухнувшего летательного аппарата также повредили еще один дом, однако обошлось без жертв и пострадавших. Воробьев подчеркнул, что по всем адресам работают оперативные службы.
Губернатор заявил, что силы противовоздушной обороны отражают действия киевского режима с трех часов утра. Дроны также атаковали микрорайон Путилково в Красногорске, поселок Агрогородок и город Дедовск в Истре, деревню Субботино в Наро-Фоминском округе.
Ранее глава Подмосковья сообщил о гибели женщины в результате удара украинского беспилотника по частному дому в Химках. Кроме того, под завалами остается еще один человек.
