В Химках из-за атаки дрона ВСУ погибла женщина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина

Вражеские БПЛА ударили по нескольким городам Подмосковья.

Украинский беспилотник атаковал частный дом в микрорайоне Старбеево в Химках, в результате чего погибла местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Химки (микрорайон Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина», — написал глава региона.

Воробьев отметил, что под завалами находится еще один человек. К месту происшествия прибыли спасатели и оперативные службы.

Кроме того, губернатор заявил, что вражеские дроны ударили по многоквартирным домам и другим инфраструктурным объектам в нескольких городах и населенных пунктах Подмосковья. Он уточнил, что всем пострадавшим от атак оказывается помощь, на местах работают пожарные, полицейские и представители администрации.

Глава региона добавил, что держит ситуацию под личным контролем, а также призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации нескольких вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону столицы.

