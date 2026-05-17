От аусси до лабрадора: какие собаки подойдут людям с активным образом жизни

Энергичным породам требуются регулярные физические и умственные нагрузки.

Австралийские овчарки, бордер-колли, лабрадоры и джек-рассел-терьеры считаются одними из самых активных пород собак. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам эксперта, при выборе питомца будущему владельцу важно учитывать собственный образ жизни, уровень физической активности и количество свободного времени. Энергичным породам необходимы регулярные прогулки, тренировки, игры и серьезные физические нагрузки.

«Очень важно, чтобы хозяин совпал со своим питомцем. У каждой породы есть свой лимит энергии. Потому выбирайте с умом, чтобы не столкнуться с несоответствием ожиданий», — отметил Голубев.

Одной из самых подходящих пород для активных людей кинолог назвал австралийскую овчарку, или аусси. Эти собаки отличаются высоким интеллектом, выносливостью и легко поддаются дрессировке. Они хорошо подходят для занятий аджилити, фрисби и других спортивных дисциплин.

Также в список вошли бордер-колли, которых считают одной из самых умных пород в мире. По словам Голубева, такие собаки требуют даже больше физических нагрузок, чем аусси, и нуждаются не только в прогулках, но и в постоянной умственной активности.

Любителям длительных прогулок и семейного отдыха эксперт посоветовал обратить внимание на шелти. Эти собаки отличаются мягким характером, хорошо ладят с детьми и сохраняют игривость даже в зрелом возрасте.

Тем, кто предпочитает отдых у воды и активный досуг, кинолог рекомендовал лабрадоров-ретриверов. Он напомнил, что предки этих собак помогали рыбакам, поэтому современные лабрадоры считаются отличными пловцами.

Среди небольших пород Голубев отдельно выделил джек-рассел-терьеров, которых часто называют настоящими «энерджайзерами». Эти собаки отличаются подвижностью, ловкостью и ярко выраженным охотничьим инстинктом.

При этом эксперт предупредил, что при недостатке активности энергичные собаки могут начать портить вещи дома. Особенно часто, по его словам, такое поведение встречается у молодых джек-рассел-терьеров.

Кроме того, из-за развитого охотничьего инстинкта некоторые активные породы не всегда хорошо уживаются с кошками и другими мелкими животными.

Кинолог подчеркнул, что главный критерий при выборе собаки — совпадение темпераментов питомца и хозяина.

