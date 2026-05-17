Тепло и грозы: какая погода ждет москвичей 17 мая

В столице ожидается переменная облачность и кратковременные осадки.

В столичном регионе в воскресенье, 17 мая, ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в Москве днем воздух прогреется до 24–26 градусов тепла. Ночью температура опустится до плюс 14 градусов.

В Подмосковье дневная температура составит от 22 до 27 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров местами могут опуститься до плюс 11 градусов.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах области возможны грозы.

Ветер будет восточный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 746–747 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое появление комаров на территории Москвы ожидается на рубеже мая и июня.

Единичные насекомые начнут попадаться горожанам уже с середины мая. Однако настоящий пик активности придется на стык весеннего и летнего сезонов. Скорость развития личинок напрямую зависит от температуры окружающего воздуха и воды. Чем теплее погода, тем быстрее насекомые проходят полный цикл развития.

