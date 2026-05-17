От «Друзей» до школьных выпускных: почему молодежь охотится за VHS-кассетами и пленками из 1990-х

Фото, видео: www.globallookpress.com/Peter Zimmermann; 5-tv.ru

Старые записи с семейными праздниками собирают миллионы просмотров в интернете.

Впрочем, это может нести пользу и обществу, если скандал с певицей Линдой и композитором Максимом Фадеевым подтолкнет разобраться в истории 1990-х — как оно там все было. Ведь много тех, кто не помнит, не знает, не жил тогда. Это актуально. Экзамен по истории станет обязательным с 2028 года — для выпускников девятого класса для начала.

Об этом сообщил глава Рособрнадзора на встрече с председателем правительства. Сдавать историю надо будет устно. Не тест. Не галочки. Живой разговор с учителем о том, что происходило с людьми и странами. Вот это да. Это же мини-революция.

Хотя это формально — не ОГЭ, а допуск к ОГЭ. Хотя, как именно оценивать, что спрашивать, как фиксировать результат, пока неизвестно. Но сама идея — прорывная.

Потому что с тех пор, как в стране появился ЕГЭ, школьные экзамены превратились в тест на реакцию. Выбери правильный ответ из четырех. Впиши дату. Обведи нужное. Иногда это чистая лотерея — может и повезти. Школа перестала воспитывать — она стала оказывать образовательную услугу, как химчистка: сдал — получил. История в этой системе превратилась в список дат, которые надо запомнить, а потом можно забыть.

Нет. История — это не дата Бородинского сражения. История — это понимание того, почему французы пришли в Россию, почему дошли до Бородино, зачем Кутузов приказал оставить Москву и как благодаря этому мы победили. Бородино — это Лермонтов. Тесты удобны. Но тесты не воспитывают граждан. Тесты не формируют патриотов.

И попытка вернуть в школу живой разговор по истории — это не только образование, воспитание, общение. И тут этот интерес к истории страны со стороны государства может совпасть с интересом к истории людей со стороны молодого поколения.

Ведь сейчас такой тренд, когда они сами идут на блошиные рынки, в антикварные магазины в поисках старых кассет VHS и даже пленок и негативов. На них — неизвестные люди. Но именно это и вызывает интерес: кто это? Где это было снято? Когда? Как сложилась судьба этих людей? Вот она, живая история. Корреспондент «Известий» Максим Облендер в нее погрузился.

Света, как и в ту новогоднюю ночь, заправляет оливье, Андрей одет уже не так официально, деловой костюм сменил на поло. Витя и Саша снова с гитарами.

И как тогда, на стыке 1994-го и 1995-го, они вместе готовы до рассвета сидеть за одним столом.

«Да, эта кассета была. Моя кассета, которая была у моего брата. И брат уехал, когда жить отдельно, он забрал кассеты, видимо, магнитофон забрал», — сказал Вячеслав Пихт.

Люди в этой комнате неожиданно для себя стали звездами. Все началось с видеокассеты, которую нашла блогер. Вообще хотела купить старые юмористические передачи, на них Регина делает обзоры, но тут на пленке была интересная надпись.

«Мне попала в руки кассета, на которой написано: „Новый год 1995“. Я подумала, может быть, это какой-то телевизионный эфир, и что-то я для себя там интересного найду. Я их включила и увидела, что там такое домашнее видео», — рассказала блогер Регина Смирных.

Это видео она по частям выкладывала в свои соцсети. И внезапно новогодние посиделки тридцатилетней давности оказались невероятно востребованным сериалом. Студенты накрывают на стол, чистят картошку, конечно же, танцуют, в два часа ночи жарят индейку и критикуют Ельцина.

Сотни тысяч подписчиков сначала требовали новых, а потом захотели узнать, что с уже полюбившимися им героями сейчас. Слава все такой же пунктуальный? Дружат ли тогдашние студенты до сих пор, встречаются ли, дарят ли подарки.

В общем, дальше магия рукопожатий. Видео кто-то заметил в Финляндии, узнали Славу, написали ему, он — Регине. Кассета вернулась владельцу, компания снова за одним столом. И теперь уже наша камера снимает посиделки все тех же друзей, собравшихся после стольких лет благодаря решенной детективной загадке.

«Это неповторимое. Ну, как выяснилось, да, мы вот все встретились здесь, и как будто не было этих тридцати лет», — поделилась Ольга Королихина.

И вот их новости: новоиспеченная в 1994 году семья до сих пор в браке. Общаются друг с другом редко, давно уже не собирались всей компанией. Зато Андрей научился больше не мешать хозяевам готовить стол и приходит теперь вовремя.

Эти ценные кассеты скрываются по магазинам и блошиным рынкам. Словно за потаенными сокровищами, за ними охотятся блогеры, конвертируя в сегодняшнюю валюту: охваты, подписчиков и просмотры.

«Бывает, что просто приносят в дар. Бывает, что мы покупаем, особенно те экземпляры, которые лицензионные и в хорошей записи», — поделился владелец магазина Владимир Нарвский.

«По блошиным рынкам и магазинам лежат тысячи кассет. У продавцов просто физически нет столько времени, чтобы все это отсмотреть. Получается, в коробке с блокбастером может быть что угодно. Людей с этого видео искать не надо. Это мои родственники и я в 1995 году. Мой седьмой день рождения», — поделился корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Просто пойти на рынок, искать иголку в стоге сена. Редкие кассеты в основном на сайтах объявлений и даже на аукционах. Цены на отдельные экземпляры космические. Ранние мультфильмы Диснея с уникальным дизайном упаковки, лицензионные фильмы малого тиража, такие ищут, а потом изредка перепродают коллекционеры. Очень дорого.

«Ну вот «Рокки», допустим, если собрать коллекцию «Рокки», пять частей с Сильвестром Сталлоне, то это котируется очень. Кассеты уходят и по двадцать, по двадцать пять тысяч за штуку. Но это очень редкие экземпляры. Да, их очень сложно найти», — рассказал коллекционер Юрий Иволин.

И ведь находят! На этом пилотном эпизоде сериала «Друзья» 1994 года множество сцен, которые никогда не выходили на широкий экран. Здесь даже некоторых героев зовут по-другому. Пленка попала к одному из участников съемочной группы, тридцать лет хранилась в домашнем архиве, была выставлена на аукцион в Калифорнии, наконец ее купили, а спустя еще несколько лет выставили на продажу в магазине уже в Петербурге, где ручаются, товар штучный. Отсюда и цена.

«Ну 150 тысяч, давайте думать, что это не просто кассета — это история. Такой феномен, как сериал „Друзья“ — это часть поп-культуры.Такая кассета есть только у нас», — поделилась управляющая магазина коллекционных товаров Алина Долгополова.

Мы же отправились на барахолку, чтобы начать путь к очередному детективу, найти домашнее, дорогое не деньгами, а эмоциями видео.

Надпись: «Выпускной 2000. Последний звонок».

Школьники получают аттестаты, поют песни, монтаж под самые слезливые композиции, классика эпохи.

Ценность кассеты оценить сложно, записана она в последние годы VHS. Возможно, кто-то из выпускников имеет цифровую копию, а может, прямо сейчас кто-то из этих ребят неожиданно узнает себя. Так же, как узнала компания студентов из 1990-х.

