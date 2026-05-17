Снайперы против «Бабы-Яги»: двое бойцов сбили 180 дронов ВСУ за неделю

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Сбитый гексакоптер падает камнем, точное попадание из СВД не оставляет шансов.

Непросто в таких обстоятельствах вести какой-то диалог с той стороной, но мы пытаемся: при посредничестве США был организован обмен пленными. Это первая группа из формулы «1000 на 1000», которую утвердили в честь Дня Победы. Также произошел обмен телами в соотношении 528 на 41.

Этот обмен — заключительный аккорд в работе уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. Непростые 10 лет у нее были, надо честно сказать. Почти 4000 пленных солдат вернула, лично ездила за мирными жителями, которых угнали из Курской области.

И это помимо внутрироссийской деятельности: за 10 лет при Москальковой омбудсмены помогли двум миллионам граждан. На посту ее сменила Яна Лантратова — депутат Государственной думы. Судя по энергии, по напору, у нее есть ресурсы продолжить работу на том же уровне — в таких непростых условиях.

Как это часто бывает в предвыборном цикле, а в сентябре, напомню, у нас обновляется Дума, происходит много политических перестановок. Так, бывший губернатор приграничной Брянской области Александр Богомаз получил, правда, на несколько месяцев, депутатский значок. Вместо него главой региона до выборов стал Егор Ковальчук, до этого возглавлявший правительство ЛНР.

Поменялся глава и в еще одном прифронтовом регионе — ушел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Вместо него временно, опять же до выборов, исполнять обязанности будет Александр Шуваев — боевой офицер, десантник, Герой России, кавалер трех орденов Мужества. Заявил, что его первостепенная задача — обеспечить безопасность белгородцев. Обстрелы там не прекращаются. В пятницу дрон влетел в жилой дом, есть раненые.

За три дня до этого, 12 мая, в Киеве принимали интересного гостя. Приехал Алекс Карп — генеральный директор американской компании Palantir. Она разрабатывает боевые нейросети. Искусственные мозги, которые анализируют поле боя и предлагают цели для ударов, в том числе и вглубь России. Нет, конечно, Алекс Карп лично вряд ли отдавал команду бить по многоэтажке в Белгороде.

Он, судя по всему, воспринимает человеческие жизни вообще в другом ракурсе — как переменные в уравнении, единички и нолики в расчетном коде, итоговым результатом которого становятся нолики на счету Карпа и акционеров его компании. Украина превратилась в крупнейший полигон для испытаний западных технологий. Украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что уже более 100 компаний тренируют свыше 80 моделей искусственного интеллекта на реальных боевых данных, то есть на живых людях.

Впрочем, ничего нового. Технологические гиганты тридцатых годов прошлого века тоже прекрасно себя чувствовали на германских военных заказах. IBM считала заключенных и выявляла евреев из картотеки. Ford поставлял грузовики. Palantir отчитался о том, что выручка за первый квартал 2026 года выросла на 85 процентов по сравнению с прошлым годом. Восемьдесят пять процентов. Война — хороший бизнес, если она не у тебя дома.

Однако есть закавыка. Россия в день визита Карпа нанесла массированный удар. Украинская ПВО, ведомая американскими нейросетями, атаку отразила плохо. Наши дроны долетели до самых западных районов страны, были прилеты в Киеве и в Кривом Роге. Так что мы немного подпортили картинку для презентации Palantir. И наши дроны тоже наводит искусственный интеллект. Это гонка технологий.

Но вот в чем разница. Для Palantir и им подобным Украина — полигон, источник данных. Для нас Донбасс — это не датасет. Это люди. Это земля, за которую мы и боремся. Подробнее в репортаже корреспондента «Известий» Александра Сафиуллина.

Из укрытия работает снайперская пара группировки «Центр». В руках СВД с тепловизионным прицелом. Ствол поднят в небо, цель — крупные дроны ВСУ. После точного попадания гексакоптер камнем летит вниз. И таких снайперских пар, которые защищают небо над позициями, десятки по всей линии фронта.

«Сбиваем БПЛА различного типа вплоть до ударников. Работаем в паре: я с СВД, напарник с автоматическим оружием АК-74», — сказал снайпер группировки войск «Центр» с позывным «Макс».

Всего одна эта сработанная двойка за неделю сбила 180 дронов. Но главная цель — самые тяжелые БПЛА. И для наших бойцов, которые идут вперед каждый день несмотря ни на что, без такого «прикрытия» неба не обойтись.

«Баба-Яга» скидывает разные взрывчатые вещества, вплоть до ТМ-ок. Они их не жалеют, у них этого очень много. «Бабы-Яги» очень трудно скрыться, увернуться, надо сразу сшибать их», — сказал врио командира роты, военнослужащий группировки «Центр» Николай Шадрин.

Только в окрестностях одного поселка за последнюю неделю нашими бойцами было сбито больше десяти гексакоптеров ВСУ разного типа, и развитие этой отрасли у противника продолжается: например, вот эту модель наши бойцы еще не встречали, и, судя по конструкции, массивная, она несет на себе несколько десятков килограммов и очень опасна.

От дронов отбиваются и сами бойцы с помощью ружей и автоматов, работает ПВО, в частности, дежурят бойцы с установкой «елка». И даже российские дроноводы устраивают охоту в небе. Война машин стала уже привычной в небе над Донбассом.

В объективе очередной тяжелый коптер ВСУ. На башне, судя по всему, терминал Starlink, а значит, такая машина может улететь очень далеко. Для перехвата охотники используют обычные FPV-дроны, крепят разные снаряды или используют без заряда, в качестве тарана. Так, например, сбили этот БПЛА «Фурия». От сильного удара так называемое крыло теряет баланс и срывается в штопор.

С таким прикрытием двигаться на земле становится на порядок легче. Зная, что не надо отвлекаться, штурмовики сосредотачиваются на целях на земле.

«Контролируем небо. Да, пехота идет наша, они сразу „Бабу-Ягу“ на наших бойцов, а мы уже дежурим с FPV и „Бабу-Ягу“ тоже сбиваем», — поделился командир взвода БПЛА группировки «Центр» Виктор Акчурин.

Новое оружие требует новых методов борьбы, и сейчас против дронов в ход идет все. Каждую атаку прикрывает такая своеобразная эшелонированная система обороны, куда бойцы СВО раз за разом добавляют звенья. И только их совместная скоординированная работа может обеспечить безопасное небо хотя бы на короткое время.

